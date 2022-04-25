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ВСУ освободили пять населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов

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  • 25.04.2022, 8:28
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ВСУ освободили пять населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов

Украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух ДРГ врага.

На юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Пивдень".

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

Зафиксировано, что враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.

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