ВСУ освободили пять населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов 1 25.04.2022, 8:28

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Украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух ДРГ врага.

На юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Пивдень".

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

Зафиксировано, что враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.

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