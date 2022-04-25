Российские захватчики несут тяжелые потери, но рвутся на Донбасс 2 25.04.2022, 8:38

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Оперативная информация Генштаба ВСУ.

Начались 61 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг наступает на востоке для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между Донбассом и оккупированным Крымом.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в "Фейсбуке".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, которые обеспечивают охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврийском направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобугском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отражены семь атак врага, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, было 3 три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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