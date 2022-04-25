закрыть
25 апреля 2022, понедельник, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские захватчики несут тяжелые потери, но рвутся на Донбасс

2
  • 25.04.2022, 8:38
  • 9,274
Российские захватчики несут тяжелые потери, но рвутся на Донбасс

Оперативная информация Генштаба ВСУ.

Начались 61 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг наступает на востоке для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между Донбассом и оккупированным Крымом.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в "Фейсбуке".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, которые обеспечивают охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврийском направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобугском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отражены семь атак врага, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины и 18 единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика. Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, было 3 три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко