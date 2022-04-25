Борисов уходит под землю

Борисов уходит под землю3
- 25.04.2022, 8:53
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Люди пока проваливаются по пояс — на очереди общежитие.
Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал письмо жительницы Борисова:
— В 20 метрах от своего дома, по улице Гагарина 73 и 77 провалилась ногой до бедра в яму. У меня перед глазами пролетела вся жизнь, было жутко страшно. Оказывается, там идёт теплотрасса. Кое-как выползла. Шел мужчина и я спросила у него, куда позвонить, чтобы поставили ограждение. Пока мы ждали работников,то в разных местах обнаружили еще несколько ям, — описывает свой случай местная жительница.
Как оказалось это не единственное место в Борисове с «чёрными дырами». Пользователи соцсетей поделились случаями, как под землю проваливались их авто.