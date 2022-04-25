В Германии потребовали исключить Шредера из партии социал-демократов 4 25.04.2022, 9:05

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Экс-канцлер заявил, что не сожалеет о своей позиции по отношению к РФ.

Бывшего канцлера Германии, председателя Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шредера требуют исключить из Социал-демократической партии. Предложение поступило после заявления Шредера о том, что он не сожалеет о своей позиции по отношению к Российской Федерации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исключить экс-канцлера Германии потребовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст.

Кроме того, он потребовал разработать новый регламент, который ограничит финансовое обеспечение экс-канцлеров и бывших федеральных президентов. Вюст предложил отказывать в финансировании тем политикам, которые получают средства от других государств.

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