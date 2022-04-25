Какой будет погода на этой неделе? 25.04.2022, 9:17

1,296

Подробный прогноз по областным городам.

На новой неделе погода ожидается по-весеннему теплая, но неустойчивая: быстрая смена атмосферных процессов принесет нам дожди, грозы, порывистый ветер, перепады атмосферного давления. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов, пишет zerkalo.io.

В понедельник, 25 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы, утром — туман. Ветер — переменный, умеренный 4−9 м/с, во время гроз порывистый до 14 м/с.

Синоптики предупреждают об опасности повреждения или даже обрыва линий связи и электропередачи. Могут отключаться электрические подстанции и электроэнергия в населенных пунктах. В лесах, а также жилых и производственных зданиях, есть угроза пожаров. Температура воздуха днем составит от +11 до +17 градусов, по югу страны +18…+21°С.

Во вторник и среду пройдут кратковременные дожди, температура воздуха от 0 °C ночью до +14°С днем.

В среду погоду определят малоактивный фронт с запада и поле высокого атмосферного давления. Ночью будет без дождей, днем возможны небольшие, с грозами. Ветер западной четверти умеренный. Влажность до 70%. Ночью +4…+8°C, днем +11…+16°C.

В четверг и пятницу будут небольшие дожди, могут пройти грозы. До 60% влажность. Умеренный юго-западный ветер. Ночью +4…+10°C. В четверг днем +11…+15°C, в пятницу +4…+10°C.

В выходные, предварительно, установится переменная облачность. Без существенных осадков. Влажность до 70%. Слабый ветер. Ночью +2…+7°C. В субботу днем +7…+10°C, в воскресенье, 1 мая, воздух прогреется до +10…+13°C.

Брест

В понедельник, 25 апреля, в Бресте днем будет +15°C и дождь. Осадки ожидаются и во вторник, а со среды прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Вторник +12°C

Среда +14°C

Четверг +12°C

Пятница +15°C

Суббота +12°C

Воскресенье +14°C

Витебск

В понедельник и вторник в Витебске дожди, сегодня днем +14°C, завтра 11 градусов тепла. Погода ожидается облачная с прояснениями, в пятницу возможен дождь.

Вторник, среда +11°C

Четверг +12°C

Пятница +11°C

Суббота +9°C

Воскресенье +12°C

Гомель

В понедельник, 25 апреля, в Гомеле тепло, 19 градусов выше нуля, зато дождливо. Осадки ожидаются почти всю неделю, в выходные облачно с прояснениями, к субботе немного похолодает.

Вторник, среда +15°C

Четверг +14°C

Пятница, суббота, воскресенье +13°C

Гродно

В начале недели, в понедельник и вторник, в Гродно дожди, 25 апреля температура воздуха составит +13°C. В остальные дни будет облачно с прояснениями.

Вторник +12°C

Среда, четверг, пятница +13°C

Суббота +11°C

Воскресенье +13°C

Могилев

В понедельник в Могилеве дожди, +16 градусов тепла, к выходным температура воздуха немного снизится. Осадки ожидаются также во вторник и пятницу.

Вторник +13°C

Среда, четверг +12°C

Пятница, суббота +11°C

Воскресенье +12°C

Минск

В понедельник и вторник, а также в четверг и пятницу в Минске прогнозируются дожди, в выходные облачно с прояснениями. Сегодня, 25 апреля, температура воздуха составит +15°C.

Вторник +10°C

Среда +12°C

Четверг +11°C

Пятница +13°C

Суббота +10°C

Воскресенье +12°C

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».