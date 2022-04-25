Стали известны важные подробности пожара на нефтепроводе в Брянске

Стали известны важные подробности пожара на нефтепроводе в Брянске2
- 25.04.2022, 9:28
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Появились показания очевидцев.
В ночь на 25 апреля городе Брянск (Россия), который граничит с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылают резервуары для хранения нефти.
Как сообщает apostrophe.ua со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко, горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.
По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.
Кроме того, в российских пабликах пишут, что в Брянске горит также 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Официальных подтверждений данной информации пока нет.