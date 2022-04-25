Стали известны важные подробности пожара на нефтепроводе в Брянске 2 25.04.2022, 9:28

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Появились показания очевидцев.

В ночь на 25 апреля городе Брянск (Россия), который граничит с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылают резервуары для хранения нефти.

Как сообщает apostrophe.ua со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко, горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.

По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

Кроме того, в российских пабликах пишут, что в Брянске горит также 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

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