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Стали известны важные подробности пожара на нефтепроводе в Брянске

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  • 25.04.2022, 9:28
  • 4,018
Стали известны важные подробности пожара на нефтепроводе в Брянске

Появились показания очевидцев.

В ночь на 25 апреля городе Брянск (Россия), который граничит с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылают резервуары для хранения нефти.

Как сообщает apostrophe.ua со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко, горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.

По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

Кроме того, в российских пабликах пишут, что в Брянске горит также 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

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