Журналист Христо Грозев спрогнозировал итог битвы за Донбасс

Журналист Христо Грозев спрогнозировал итог битвы за Донбасс4
- 25.04.2022, 9:33
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Определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет.
Вторая фаза войны России против Украины провалится и завершится отступлением войск агрессора, прогнозирует журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
Слова Грозева передает сайт "Сегодня".
По его словам, даже в случае поражения в битве за Мариуполь Украина все равно может выйти победителем во второй волне наступления. Говоря о ситуации в этом городе, Грозев назвал главной проблемой для ВСУ там отсутствие нужного количества оружия.
"Что касается оружия - оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через две-три недели", - говорит журналист.
Грозев отмечает, что определяющим остается наличие в Украине качественной высокоточной артиллерии и ракет, которые уже едут к нам.
"Не стоит смотреть ситуацию сегодня и завтра. Следует посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду", - убежден эксперт.
В отношении остального Донбасса Грозев говорит, что если РФ не удастся в ближайшее время захватить новые территории, не считая "минимально-тактических" захватов, то вторую фазу войны можно будет считать для нее провалом. В таком случае, прогнозирует он, через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении.
"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому русские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие день-два", - подытожил журналист.