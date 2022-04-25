Белорусская промышленность буксует второй месяц подряд

Белорусская промышленность буксует второй месяц подряд5
- 25.04.2022, 9:42
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Валообразующие предприятия отрасли отчитались об итогах квартала.
Кроме того крупные и средние компании рассказали о кадрах, финансах и расчетах в 2022 году, пишет сайт banki24.by.
За 1 квартал промышленное производство в РБ выросло на 0,2% к уровню 2021 года. Плюс к прошлому году был достигнут только за счет января.
По оценкам Белстата за первый месяц 2022-го выпуск в промышленности вырос на 7,2% к уровню 2021-го, за второй – упал на 0,2%, за третий – сократился на 6,4%. Таким образом производство в стране уменьшается 2 месяца подряд.
На уровне регионов выпуск за 1 квартал снизился в 4 областях – в Брестской (минус 0,6% к 2021 году), в Витебской (минус 1,3%), в Минской (минус 3,2%), в Могилевской (минус 0,6%).
По итогам марта-2022 производство сократилось в Минске и во всех областях, кроме Гродненской (+11% к марту-2021). Позитив на Гродненщине обеспечила энергетика (+38,2%), а обрабатывающие отрасли просели на 0,8%. Динамику в энергетике региона задает Белорусская АЭС.
Также выросла денежная оценка складских запасов. Если на 1 апреля 2021-го запасы непроданной продукции оценивались в 5,591 млрд BYN, то на 1 апреля 2022-го запасы достигли 6,721 млрд BYN. В относительном выражении прибавка в складских запасах за 12 месяцев (скользящий год) составила 20,2%.
По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 59,9%. Месяцем ранее (на 1 марта) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (56,8%), а на 1 апреля 2021 года – выше (61,2%).
Кадры В январе-феврале 2022 года у флагманов промышленности количество уволенных незначительно превысило число принятых на работу. За 2 месяца крупные и средние компании отрасли уволили более 18,3 тыс. человек, а приняли свыше 18,2 тыс. За 2 месяца 2022-го чистый отток кадров с флагманов не достиг и 100 человек. Соотношение принятых и уволенных в промышленности составило 99,6% (94,1% в среднем по экономике). Среднесписочная численность работников у флагманов отрасли сократилась в январе-феврале 2022-го на 3,7% к сопоставимому периоду 2021 года. Справочно: среднесписочная численность в целом по экономике упала на 4%. Финансы В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с лагом от окончания отчетного периода. Поэтому в апреле самая свежая информация относится к статистике на 1 марта. Финансовое положение флагманов отрасли отражает рентабельность продаж. За январь-февраль 2022 года средняя рентабельность по промышленности составила 10,7% (против 8,5% по экономике). При этом медианная рентабельность в отрасли существенно ниже. Это заметно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля (убытки от продаж) и компаний с рентабельностью в пределах 0-5%. В первой группе за январь-февраль 2022 года оказалось 22,8% флагманов отрасли, во второй – 25,4%. По итогам 2 месяцев 2022 года около 48,2% флагманов промышленности имели рентабельность до 5%. Из этого следует, что медиана у лидеров отрасли была немногим выше 5%-й отметки. Около 7,5% флагманов промышленности показали рентабельность 20+%, а 2,5% флагманов – рентабельность 30+%. В среднем по экономике эти доли составили 10% и 4,6%. Расчеты На 1 марта 2022 года суммарные долги флагманов промышленности составили 99,4 млрд BYN (максимум за период замеров). Предыдущий рекорд задолженности продержался всего месяц. По сравнению с 1 января обязательства промышленников выросли на 6,1%. Внутри промышленности больше остальных задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 70,6 млрд BYN (+5,3% к началу года). Долги флагманов энергетики составили 24,5 млрд BYN (+7,9%), добывающих предприятий – 3,9 млрд BYN (+10,1%). За январь-февраль 2022 года флагманы отрасли направили на погашение кредитов банков и займов 8,306 млрд BYN (минус 9,3% к 2021 году). На эти цели промышленники потратили эквивалент 30,1% выручки (средний уровень по экономике – 25,6%). Снижение объемов выплат в пользу кредиторов связано с высокой базой прошлого года. В начале 2021-го господдержку получил Белорусский металлургический завод, что отразилось в статистике бурным ростом погашений кредитов и займов. В обрабатывающей промышленности удельная долговая нагрузка составила 33,3% от выручки. В сумме флагманы обрабатывающих отраслей направили кредиторам 6,925 млрд BYN (минус 13,4% к 2021 году).
Кадры
В январе-феврале 2022 года у флагманов промышленности количество уволенных незначительно превысило число принятых на работу. За 2 месяца крупные и средние компании отрасли уволили более 18,3 тыс. человек, а приняли свыше 18,2 тыс.
За 2 месяца 2022-го чистый отток кадров с флагманов не достиг и 100 человек. Соотношение принятых и уволенных в промышленности составило 99,6% (94,1% в среднем по экономике).
Среднесписочная численность работников у флагманов отрасли сократилась в январе-феврале 2022-го на 3,7% к сопоставимому периоду 2021 года. Справочно: среднесписочная численность в целом по экономике упала на 4%.
Финансы
В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с лагом от окончания отчетного периода. Поэтому в апреле самая свежая информация относится к статистике на 1 марта.
Финансовое положение флагманов отрасли отражает рентабельность продаж. За январь-февраль 2022 года средняя рентабельность по промышленности составила 10,7% (против 8,5% по экономике).
При этом медианная рентабельность в отрасли существенно ниже. Это заметно по доле организаций с рентабельностью ниже нуля (убытки от продаж) и компаний с рентабельностью в пределах 0-5%. В первой группе за январь-февраль 2022 года оказалось 22,8% флагманов отрасли, во второй – 25,4%.
По итогам 2 месяцев 2022 года около 48,2% флагманов промышленности имели рентабельность до 5%. Из этого следует, что медиана у лидеров отрасли была немногим выше 5%-й отметки.
Около 7,5% флагманов промышленности показали рентабельность 20+%, а 2,5% флагманов – рентабельность 30+%. В среднем по экономике эти доли составили 10% и 4,6%.
Расчеты
На 1 марта 2022 года суммарные долги флагманов промышленности составили 99,4 млрд BYN (максимум за период замеров). Предыдущий рекорд задолженности продержался всего месяц. По сравнению с 1 января обязательства промышленников выросли на 6,1%.
Внутри промышленности больше остальных задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 70,6 млрд BYN (+5,3% к началу года). Долги флагманов энергетики составили 24,5 млрд BYN (+7,9%), добывающих предприятий – 3,9 млрд BYN (+10,1%).
За январь-февраль 2022 года флагманы отрасли направили на погашение кредитов банков и займов 8,306 млрд BYN (минус 9,3% к 2021 году). На эти цели промышленники потратили эквивалент 30,1% выручки (средний уровень по экономике – 25,6%).
Снижение объемов выплат в пользу кредиторов связано с высокой базой прошлого года. В начале 2021-го господдержку получил Белорусский металлургический завод, что отразилось в статистике бурным ростом погашений кредитов и займов.
В обрабатывающей промышленности удельная долговая нагрузка составила 33,3% от выручки. В сумме флагманы обрабатывающих отраслей направили кредиторам 6,925 млрд BYN (минус 13,4% к 2021 году).