Белорусская промышленность буксует второй месяц подряд 5 25.04.2022, 9:42

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Валообразующие предприятия отрасли отчитались об итогах квартала.

Кроме того крупные и средние компании рассказали о кадрах, финансах и расчетах в 2022 году, пишет сайт banki24.by.

За 1 квартал промышленное производство в РБ выросло на 0,2% к уровню 2021 года. Плюс к прошлому году был достигнут только за счет января.

По оценкам Белстата за первый месяц 2022-го выпуск в промышленности вырос на 7,2% к уровню 2021-го, за второй – упал на 0,2%, за третий – сократился на 6,4%. Таким образом производство в стране уменьшается 2 месяца подряд.

На уровне регионов выпуск за 1 квартал снизился в 4 областях – в Брестской (минус 0,6% к 2021 году), в Витебской (минус 1,3%), в Минской (минус 3,2%), в Могилевской (минус 0,6%).

По итогам марта-2022 производство сократилось в Минске и во всех областях, кроме Гродненской (+11% к марту-2021). Позитив на Гродненщине обеспечила энергетика (+38,2%), а обрабатывающие отрасли просели на 0,8%. Динамику в энергетике региона задает Белорусская АЭС.

Также выросла денежная оценка складских запасов. Если на 1 апреля 2021-го запасы непроданной продукции оценивались в 5,591 млрд BYN, то на 1 апреля 2022-го запасы достигли 6,721 млрд BYN. В относительном выражении прибавка в складских запасах за 12 месяцев (скользящий год) составила 20,2%.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 59,9%. Месяцем ранее (на 1 марта) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (56,8%), а на 1 апреля 2021 года – выше (61,2%).