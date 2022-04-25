Археологи нашли самый большой подземный город в мире 25.04.2022, 10:00

Открытие было сделано совершенно случайно.

Турецкий город Мидьят имеет настолько богатую историю, что практически служит музеем под открытым небом. Однако теперь археологи открыли совсем другую историю, скрытую под фундаментами города, пишет сайт «Новости планеты».

Защитники окружающей среды в Мидьяте обнаружили огромное подземное пространство по чистой случайности, расчищая множество исторических улиц и зданий в городе. Они наткнулись на скрытый вход в пещеру, а затем заметили любопытный проход, который привел их к огромному комплексу.

С обнаруженными на данный момент десятками туннелей и 49 комнатами, это место во времена строительства имело название Матиат, что означает «город пещер».

В процессе раскопок археологи обнаружили артефакты, относящиеся ко II и III векам н.э., включая хранилища, алтари для поклонения и колодцы. Больше всего поражает то, что ученые обнаружили только 3% от общей площади города.

«В то время как дома наверху датируются XVII, XVIII и XIX веками, внизу находится совершенно другой город, возраст которого составляет 1900 лет», — рассказал Гани Таркан, директор Музея Мардина и руководитель раскопок.

Сельский город Мидьят расположен на юго-востоке Турции. Он был заселен во времена Ассирийской империи, около 900 г. до н.э., и им по очереди правили арамеи, персы, греки, римляне, византийцы и османы.

По словам Таркана, новооткрытый известняковый город, обнаруженный под этим древним городом оставался нетронутым в течение последних 1900 лет. Он считает, что это обширное пространство когда-то было жилым помещением для 70 000 человек.

Изначально его построили как укрытие или место для побега. Как известно, христианство не было официальной религией во II веке. Семьи и группы, принявшие христианство, обычно укрывались в подземных городах, спасаясь от преследований Рима. Вполне возможно, что этот подземный город был одним из жилых помещений, построенных для этой цели.

Таркан и его коллеги продолжают регулярно находить реликвии, фрески и туннели, поскольку их раскопки продолжаются. Матиат оказался настолько огромным, что угрожает затмить ранее обнаруженный подземный город Деринкую в регионе Каппадокия в Турции.

По меньшей мере 40 других подземных городов были обнаружены по всей Турции, но ни один из них не сравнится с Матиате. Помимо явной разницы в размерах, большинство этих пещер не располагались под шумными городами, как Матиат.

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