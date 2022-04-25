Иностранцы хотят уйти с белорусского рынка как можно скорее 2 25.04.2022, 10:21

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Западным инвесторам придется с дисконтом продавать бизнесы в Беларуси.

Иностранные участники выражают желание выйти из состава собственников белорусских компаний. Цена вопроса для них сейчас не главное, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Сделки — на подходе

Белорусские власти по аналогии с руководством России приняли решение сдерживать исход западных компаний из страны. Цель этого шага состоит в том, чтобы не допустить массового оттока иностранного капитала и предотвратить закрытие компаний, которые обеспечивают занятость.

«Правительство вправе установить дополнительное налогообложение на доходы, которые вы хотите вывезти за границу. Либо в принципе запретить совершение сделок, которые по законодательству могли бы осуществляться, по выкупу своих долей», — пояснил в марте позицию белорусских властей министр финансов Юрий Селиверстов.

По информации газеты издания, иностранные участники (совладельцы и владельцы) белорусских компаний уже активно интересуются, будет ли у них возможность выйти из состава учредителей.

«Заявок на ликвидацию компаний с иностранным капиталом не видно, но при этом кейсов, иностранные участники которых хотели бы выйти из состава учредителей белорусских компаний, много», — рассказал корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» эксперт, участвующий в подготовке соответствующих сделок.

Уже есть случаи, когда иностранные участники хотят оперативно покинуть состав учредителей компаний в Беларуси и даже не стремятся дорого продать свою долю — готовы заключать сделки с учетом дисконтов.

«Нажим западных властей на бизнес приводит к тому, что иностранные участники хотели бы выйти из состава учредителей и исполнительных органов некоторых белорусских коммерческих организаций побыстрее, и цена вопроса их не сильно волнует», — констатирует собеседник газеты , знакомый с позицией иностранных собственников белорусских компаний.

Иностранцы хотят уйти «как можно скорее»

В марте — апреле продолжали поступать официальные заявления иностранных инвесторов о желании покинуть белорусский рынок и даже о приостановке коммерческой деятельности в Беларуси.

Так, крупная сеть магазинов Jysk c 18 апреля «временно приостановливает» работу в Беларуси. Такой шаг руководство Jysk объяснило событиями в Украине, поэтому приняло решение уйти как с российского, так и с белорусского рынка.

Открытие магазинов сети в 2016 году инициировала одноименная датская транснациональная компания. Магазины были открыты в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.

Накануне закрытия магазинов Jysk корреспондент газеты «Белорусы и рынок» оказался свидетелем огромной очереди людей, желающих купить товары со скидкой. Установив большие скидки, сеть тем самым выразила желание с дисконтом распродать складские запасы

накануне официальной «приостановки» деятельности в Беларуси.

В апреле о сворачивании своей деятельности в Беларуси объявила и крупная международная компания Wargaming, на которую в нашей стране работали тысячи ІТ-специалистов. По информации газеты, белорусские разработчики игры World of Tanks, принадлежащей Wargaming, еще в марте занимались вопросом релокации.

Еще одна белорусская индустрия, которая сталкивается с оттоком иностранных инвесторов, — общепит. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger заявила о намерении «как можно скорее» закрыть четыре своих ресторана в Беларуси. Заявление финнов «мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее закрыть двери ресторанов» характеризует степень нынешнего желания западных инвесторов уйти с белорусского рынка.

Уход иностранцев население заметит

Организации с иностранным капиталом играют заметную роль в белорусской экономике — до недавнего времени там работало более 400 тыс. человек. В 2021 году в Беларуси работали 2315 компаний с российским капиталом, а с западным и украинским — более 3500.

«Сейчас иностранные компании, работающие в Беларуси, кроме общих для всего бизнеса проблем (логистика, платежи, падение спроса), сталкиваются еще и с репутационными рисками. Для многих из них уход с белорусского рынка — единственный способ избежать этих рисков для своего основного бизнеса и для себя лично», — подчеркнул в комментарии экономист Александр Чубрик и добавил, что уход таких компаний будет иметь негативные последствия: «Пострадают работники, пострадают поставщики, а эффект мультипликатора никто не отменял. Страна лишится конкурентных преимуществ, которые давало наличие компаний с иностранным капиталом».

Эксперт обратил внимание, что компании с иностранным капиталом часто предлагали более привлекательные условия труда для работников, зарплата в этих компаниях в целом росла быстрее, чем в среднем по экономике, а работа в них давала опыт, востребованный и на рынке труда, и при создании собственных бизнесов.

Экономист согласен с тем, что иностранные собственники, которые примут сейчас решение продать свои доли в белорусских компаниях, скорее всего смогут заключить сделки только с дисконтом.

«Белорусская экономика находится в самом начале глубокого кризиса, что естественным образом сужает возможности для работы всех субъектов хозяйствования. В таких условиях большинство бизнесов, в том числе с иностранной долей, реально продать только с дисконтом», — считает Александр Чубрик.

По его мнению, государству не стоит во что бы то ни стало препятствовать уходу иностранных владельцев белорусских компаний, так как это может осложнить отношения в корпоративном секторе, а наличие покупателя внутри страны означает, что он видит возможность сохранить бизнес или даже развивать его.

«Ключевая задача не в том, чтобы иностранцы во что бы то ни стало оставались собственниками или совладельцами белорусских предприятий, а в том, чтобы сохранялись деловые связи с партнерами из так называемых недружественных стран и наши компании продолжали работать. Сохранение инвесторов — это не вопрос запретов, а вопрос переговоров и восстановления нормального имиджа страны», — резюмировал Александр Чубрик.

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