Dolce vita по-слуцки: житель города купил 700 килограммов сахара 31 25.04.2022, 10:38

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Что с ним можно сделать?

Kurjer.info сообщает о своеобразном рекорде в Слуцке. Помните, как 13-14 апреля случчане скупали сахар? В одном из крупных магазинов человек купил сахара на 1300 рублей!

Это, если что, более 700 пачек (700 кг). Так вот:

Если партию перепродать по новым ценам, то можно наварить минимум 400 рублей.

Если это про запас, то одному хватит лет на 25, а на семью из трех человек – лет на 8. Если же сохранять высокий уровень потребления (42 кг сахара, т.е. сахар и сладости, кондитерские изделия, напитки в пересчете на сахар), то одному хватит на 16 лет.

Еще можно выгнать 1400 пол-литровых бутылок самогона. И больше года «соображать на троих» не просыхая.

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