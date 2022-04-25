РФ нелепо потеряла очередной корабль 22 25.04.2022, 10:46

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Он прослужил менее 5 месяцев.

Россия потеряла еще один свой корабль, он прослужил менее 5 месяцев. Сторожевой корабль "Расул Гамзатов" был поврежден во время перехода к Азовскому морю.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Defense Express.

Страна-агрессор нелепо потеряла еще один корабль, принадлежавший береговой охране Пограничной службы ФСБ РФ. Быстро отремонтировать судно "Расул Гамзатов" проекта 22460 не получится.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что российский корабль был поврежден, когда он находился на пути в Волго-Донского канале. Его планировали переместить из Каспийского в Азовское море.

Буксир, на котором перемещали сторожевой корабль, повредил его элементы винто-рулевой группы. Вследствие чего из строя была выведена левая линия валов. Кроме этого, буксир согнул лопасть левого винта.

Отремонтировать корабль Россия не сможет. Восстановление будет достаточно длительным, ведь страна-агрессор не имеет необходимых для ремонта запчастей. Корабль прослужил очень мало - меньше 5 месяцев. По состоянию на 21 апреля судно находилось в ростовском порту Азов.

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