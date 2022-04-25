Почему штормит валютный рынок и что дальше будет с курсом белорусского рубля? 7 25.04.2022, 10:45

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Прогноз эксперта.

После февральских и мартовский потрясений на валютном рынке в апреле наблюдается обратная тенденция – белорусский рубль укрепляется к евро и доллару. На минувшей неделе американская валюта по отношению к рублю откатилась на двухмесячный минимум, а евро — на четырехмесячный. Российский же рубль демонстрирует рост. Что стало предпосылкой для таких тенденций и чего ждать в будущем? Экспертным мнением с intex-press.by делится старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина.

Каким был прогноз на 2022 год и что произошло на валютном рынке после 24 февраля

Когда белорусские власти верстали госбюджет на 2022 год, то заложили в него среднегодовой курс доллара на уровне 2,8279 рубля. Крупные международные организации были не так оптимистично настроены касательно белорусской нацвалюты. К примеру, в международном агентстве S&P Global Ratings прогнозировали, что курс доллара к концу 2022 года в Беларуси может составить 3,04 рубля, 2023 года – 3,19 рубля, а в 2024-м – 3,35 рубля.

Евразийский банк развития ранее делал прогноз, по которому средний курс белорусского рубля к доллару в 2022 году ожидался на уровне 2,67 рубля. Однако в организации уточняли, что неопределенность прогноза крайне высока из-за того, что сложно оценить потенциальное влияние санкций со стороны западных стран. В целом аналитики ЕАБР оказались правы в части неопределенности из-за санкций.

После 24 февраля, когда началcя военный конфликт в Украине, западные страны усилили санкционное давление на нашу страну и Россию. На это оперативно отреагировал белорусский валютный рынок, который стало штормить: курсы доллара и евро заметно выросли, а курс российского рубля упал. Такой ситуация на валютном рынке была до середины марта, затем началась противоположная динамика. За первые три недели апреля американская валюта и евро заметно подешевели, а российский рубль укрепился.

В итоге с начала года курс белорусского рубля к валютной корзине снизился на 4,8%. По отношению к российскому рублю он подешевел на 3,1%, к евро — на 3,7%, к доллару — на 8,5%.

Тем временем Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в этом году на 6,5%, а Международный валютный фонд предсказывает падение на 6,4%. При этом не исключено, что западные страны могут ввести очередную порцию санкций, такие ограничения негативно сказываются в том числе на экспорте нашей продукции и инвестиционной привлекательности Беларуси. Все это усиливает давление на курс белорусского рубля. В этой ситуации возникают вопросы, что будет дальше происходить на валютном рынке, какими будут курсы доллара и евро.

Как валютный шок в России откликнулся в Беларуси

На бытовом уровне есть такая примета: хочешь понять, что будет завтра с белорусским рублем – посмотри, что происходит сегодня с российской валютой.

Эта простая истина основана на экономических и финансовых факторах. Во-первых, товарооборот с РФ у нас остается большим и тяготеет к увеличению. Во-вторых, в корзине валют доля российского рубля составляет 50%. Для сравнения: доллара – 30%, евро – 20%.

Ничего удивительного, что февральский и мартовский шок на валютном рынке в России незамедлительно откликнулся в Беларуси.

– Но некоторые особенности сохраняются, – замечает Анастасия Лузгина. – В РФ российский рубль снижался более резко по отношению к доллару, чем белорусский рубль к американской валюте. Одновременно наш рубль укреплялся к российскому.

Один из характерных пиков случился в первой декаде марта. Тогда белорусский рубль снизился к доллару на 29%, а к российскому рублю укрепился на 20%.

К примеру, 11 марта курс продажи доллара в обменниках превышал отметку 4,1 рубля, а евро – 4,5 рубля. 17 марта курсы этих валют заметно просели, после чего то росли, то падали.

Аналитики объясняют эту специфику, в частности, политикой Нацбанка Беларуси, который время от времени выступает в качестве продавца или покупателя на валютном рынке.

Таким образом удается смягчить колебания или растянуть их во времени, если они носят продолжительный характер. Это позволяет не допускать одномоментных шоков и, как следствие, социальных потрясений.

Напомним, за февраль и март золотовалютные резервы Беларуси сократились почти на миллиард долларов.

Почему в апреле произошел разворот на 180 градусов

Начиная с середины марта тенденция сменилась на противоположную. Тренд наблюдается до сих пор: белорусский рубль укрепляется к доллару и евро, но снижается к российскому рублю.

Это может показаться неестественной ситуацией только на первый взгляд. Экономисты видят за этим вполне предсказуемый сценарий.

– Несмотря на введение санкций, в России произошло сокращение импорта, но ключевые позиции (нефть и газ) продолжают экспортироваться, – комментирует Анастасия Лузгина. – Проще говоря, в Россию поступает валюта, а тратят ее меньше. Также были введены жесткие ограничения (обязательство для экспортеров сдавать 80% валютной выручки, запрет на покупку валюты физлицами, ограничения в выдачи депозитов и др.), которые позволили административными мерами укрепить курс.

Как отмечают эксперты, российский рубль и ранее, если ориентироваться на международную терминологию, не считался свободно конвертируемой валютой. Сейчас регуляторных мер стало еще больше. Насколько в текущих условиях курс можно считать рыночным?

– Если бы жесткие меры были сняты, то, скорее всего, мы бы увидели большой спрос на валюту и его закономерное снижение по отношению к доллару, – считает старший научный сотрудник BEROC.

Экономист замечает, что белорусский рубль находится в другой ситуации и более отвечает рыночным реалиям, хотя и зависит от динамики российского рубля, но не от того, какими мерами была достигнута его устойчивость.

– В целом, курс белорусского рубля устанавливается на основе спроса и предложения на внутреннем рынке, – оценка Анастасии Лузгиной основывается на анализе объема торгов и других параметрах. – Скорее всего, Нацбанк выходил с интервенциями в марте, когда наблюдались разноплановые тенденции: укрепление к российскому рублю и снижение к доллару. Но, как и прежде, выступал в качестве продавца (или покупателя) лишь для сглаживания краткосрочных колебаний.

Что будет до конца года с курсом рубля

Очевидно, что ситуация на валютном рынке сейчас во многом зависит не столько от экономических факторов, сколько от политических. Тем не менее, журналисты попросили старшего научного сотрудника BEROC сделать прогноз относительно курса белорусского рубля.

– В течение определенного времени возможно небольшое снижение российского рубля к доллару, что неминуемо отразится на нашем валютном рынке, – полагает Анастасия Лузгина. – Однако многое зависит от дальнейшего влияния санкций на экономику РФ и уровня инфляции. Если произойдет ухудшение ситуации, то соответствующие тенденции будут наблюдаться в РБ, то есть белорусский рубль снизится по отношению к доллару и евро.

Экономист делает важную оговорку о ряде труднопрогнозируемых факторов, которые также могут оказать существенное значение.

– А вот как внутрибелорусская ситуация будет влиять на курс – более предсказуемо, – продолжает она. – В данный момент экономика работает на имеющихся запасах. Но с точки зрения внешней торговли ситуация ухудшилась. Так, потерян украинский рынок, который был для Беларуси одним из основных (в частности, туда экспортировались нефтепродукты). Также усложняется логистика экспорта из-за запрета движения российских и белорусских грузоперевозчиков по странам Евросоюза.

Сужение рынка услуг наблюдается не только в сфере перевозок, но также в IT-отрасли, и это тоже наверняка окажет давление на курс белорусского рубля. Поскольку именно в торговле услугами последние годы отмечалось положительное сальдо. Ограниченность валютных поступлений отразится на курсе белорусского рубля.

– Следует также учитывать инфляционные процессы, – предупреждает Анастасия Лузгина. – Из-за внешних шоков растут издержки, поставщики закладывают риски в стоимость продукции, отмечаются логистические проблемы. Все это отражается на ценах.

Напомним, в марте годовая инфляция в Беларуси разогналась до 15,9% годовых. Это рекордный показатель за последние 10 лет. При этом с начала года цены на товары и платные услуги выросли на 9,4%.

По мнению экономиста, переориентация на другие рынки, о чем усиленно говорят власти, гипотетически возможна, но это займет время – за месяц логистические цепочки не перестроишь.

– На мой взгляд, если сохранятся нынешние тенденции и то же курсообразование, то в течение года мы увидим плавное снижение белорусского рубля по отношению к трем основным валютам, – прогнозирует старший научный сотрудник BEROC.

Она также напоминает, что властям придется девальвировать белорусский рубль к российскому, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке РФ.

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