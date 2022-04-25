В Минске водитель такси протаранил металлическое ограждение 9 25.04.2022, 10:59

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Пассажир попала в больницу.

В Минске, 25 апреля около 6.10, водитель сервиса «Яндекс.Такси» не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. В результате ДТП 39-летняя пассажир автомобиля получила травмы, сообщает Telegram-канал ГАИ Минска.

По предварительной информации, 23-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen сервиса «Яндекс.Такси», ехал по улице Могилевской и не справился с управлением. В результате он оказался на разделительной полосе и протаранил металлическое ограждение.

Из-за ДТП 39-летняя пассажир автомобиля получила травмы, ее доставили в больницу. Как сообщили в ГАИ, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

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