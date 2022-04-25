закрыть
25 апреля 2022, понедельник, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске водитель такси протаранил металлическое ограждение

9
  • 25.04.2022, 10:59
  • 3,744
В Минске водитель такси протаранил металлическое ограждение

Пассажир попала в больницу.

В Минске, 25 апреля около 6.10, водитель сервиса «Яндекс.Такси» не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. В результате ДТП 39-летняя пассажир автомобиля получила травмы, сообщает Telegram-канал ГАИ Минска.

По предварительной информации, 23-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen сервиса «Яндекс.Такси», ехал по улице Могилевской и не справился с управлением. В результате он оказался на разделительной полосе и протаранил металлическое ограждение.

Из-за ДТП 39-летняя пассажир автомобиля получила травмы, ее доставили в больницу. Как сообщили в ГАИ, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко