«Голодным и за гроши никто в забой не спустится»: «Беларуськалий» практически остановился 42 25.04.2022, 11:20

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Рабочие рассказали о ситуации на солигорском предприятии.

До недавнего времени ОАО «Беларуськалий» был одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений. По сведениям Международной ассоциации удобрений, «Беларуськалий» производил пятую часть мирового объема калийных удобрений.

Но начали действовать санкции, и производство стало в прямом смысле слова. Сайт media-polesye.by пообщался с людьми, которые работают в Солигорске. Вот что они говорят.

Владимир: «Комбинат стоит, много людей отправлены в отпуска или работают, но не на полную неделю. Руководство забалтывает работяг перспективами про строительство портового терминала в России. Но мы понимаем, что такие вещи строятся, но не так быстро, как кому-то хотелось бы…».

Александр: «Отгрузки нет совсем. Была попытка отправлять продукцию не специальными вагонами, как было прежде, а в контейнерах. Но что-то у них не очень с этим пошло дело. Начальство затеяло плановый ремонт. Говорят, что время пришло. Но все понимают, что останавливать весь комбинат на ремонт никто-бы не стал, если бы был сбыт».

Сергей: «Санкции работают, однозначно. Мы уже прочувствовали это на собственной шкуре. Лично я всерьёз задумался о смене работы, ищу подходящее место. Перспектива оставаться в Солигорске совсем не радужная. Не будет сбыта, не будет зарплат. А у меня семья, я в ответе за них».

Михаил: «Походу ничего хорошего в ближайшее время в Солигорске не будет. Комбинат стоит. Где-то ведётся ремонт, а где-то просто иллюзия деятельности. Понятно, что тупо верить обещаниям про светлое будущее не получится – падают зарплаты и это очень скоро отразится на благосостоянии работников комбината. Голодным и за гроши никто в забой не спустится. Я так думаю».

Как видим, уже не наблюдается восторженных отзывов о хорошей и оплачиваемой работе, а впереди полная неопределенность.

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