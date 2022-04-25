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В Запорожской области украинский военный в свой день рождения сбил российский вертолет

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  • 25.04.2022, 11:19
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В Запорожской области украинский военный в свой день рождения сбил российский вертолет

Подарок боец ВСУ добыл с помощью «Иглы».

В Запорожской области 21 апреля украинские силы сбили три российских вертолета. Один из них сбил военный в день своего рождения, пишет «Новое время».

«Сбили с Иглы. Сбивал молодой парень, которому за день до этого показали, как этим аппаратом пользоваться. Случилось это в его день рождения», — рассказал Альфа, командир подразделения, воины которого уничтожили Ка-52.

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