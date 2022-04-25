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Что стоит за пожаром на российской нефтебазе в Брянске

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  • Юрий Бутусов
  • 25.04.2022, 11:27
  • 28,562
Что стоит за пожаром на российской нефтебазе в Брянске
ЮРИЙ БУТУСОВ

Главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания.

Доброе утро, Брянск! Ракетный удар по Брянску, горит нефтепровод Дружба и нефтебаза, общая площадь хранилища топлива - 67 гектаров. Это возмездие. "Калибр", наверное, не туда полетел. Или одновременно нарушена пожарная безопасность.

Остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу можно и такими способами. Главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания и горит! По своему экономическому значению эти нефтебазы как крейсер Москва для Черноморского флота. Экспорт кровавой российской нефти в Европу становится не только невыгодным, но и весьма проблемным. Посмотрим теперь на последствия, но это грандиозное событие.

Да, это выдающийся подвиг и демонстрация для всей России, что война разрушит преступный режим, геноцид украинцев обернётся демилитаризацией военных объектов и десятками тысячами убитых российских военных.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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