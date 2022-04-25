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40 мигрантов бросали камни в польских пограничников на границе Беларуси и Польши

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  • 25.04.2022, 11:59
  • 2,560
40 мигрантов бросали камни в польских пограничников на границе Беларуси и Польши

Среди них были граждане Камеруна, Йемена и Египта.

24 апреля из Беларуси в Польшу пытались нелегально проникнуть 45 иностранцев, среди которых были граждане Камеруна, Йемена и Египта.

В районе Мельника группа иностранцев из 40 человек бросала камни и палки в сторону польских патрулей. Из этой группы восемь граждан Сирии смогли перейти границу, их задержали, сообщает Польская пограничная служба.

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