40 мигрантов бросали камни в польских пограничников на границе Беларуси и Польши 7 25.04.2022, 11:59

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Среди них были граждане Камеруна, Йемена и Египта.

24 апреля из Беларуси в Польшу пытались нелегально проникнуть 45 иностранцев, среди которых были граждане Камеруна, Йемена и Египта.

В районе Мельника группа иностранцев из 40 человек бросала камни и палки в сторону польских патрулей. Из этой группы восемь граждан Сирии смогли перейти границу, их задержали, сообщает Польская пограничная служба.

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