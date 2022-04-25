40 мигрантов бросали камни в польских пограничников на границе Беларуси и Польши

40 мигрантов бросали камни в польских пограничников на границе Беларуси и Польши7
- 25.04.2022, 11:59
- 2,560
Среди них были граждане Камеруна, Йемена и Египта.
24 апреля из Беларуси в Польшу пытались нелегально проникнуть 45 иностранцев, среди которых были граждане Камеруна, Йемена и Египта.
В районе Мельника группа иностранцев из 40 человек бросала камни и палки в сторону польских патрулей. Из этой группы восемь граждан Сирии смогли перейти границу, их задержали, сообщает Польская пограничная служба.