С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут преподавать на литовском языке 6 25.04.2022, 12:06

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В настоящее время в Беларуси есть две литовские школы — Пелясская и Рымдзюнская.

С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут преподавать на литовском языке — обучение будут вести только на русском или белорусском языках, пишет zerkalo.io со ссылкой на BNS.

— От белорусской стороны поступило сообщение, что с 1 сентября все школы для национальных меньшинств должны выбирать язык обучения — русский или белорусский, — сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас. — Одним словом, литовский язык останется только предметом.

Он также сообщил, что в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы языком обучения в этих школах по-прежнему был литовский.

— Закрывая школы, мы ограничили бы любую возможность для соотечественников развивать свой родной язык, поэтому мы обсуждаем и ищем возможности сохранить возможность обучаться на литовском языке, — сказал замминистра.

В настоящее время в Беларуси есть две литовские школы — Пелясская и Рымдзюнская. По данным Министерства образования, науки и спорта Литвы, Рымдзюнская школа, построенная в 1996 году на литовские средства, содержится за счет Беларуси, а Пелясской школе выделяет финансирование литовское министерство образования.

Литовские дипломаты уведомили Минск о том, что такое решение неприемлемо, так как нарушает двусторонние договоренности и ограничивает право белорусских литовцев на обучение на родном языке.

Однако Беларусь заявила, что решение не будет изменено, и поэтому литовские власти запросили переходный период.

— Ждем ответа от белорусской стороны, чтобы ученики могли адаптироваться к новым условиям, — сказал Лукас.

По его словам, если в Пелясской школе не разрешат преподавание на литовском языке, будет рассмотрен вопрос о прекращении финансирования. По словам представителя министра, эта ситуация «печальна».

В Пелясской школе 127 учеников и 23 учителя, 11 из которых являются гражданами Литвы. В Рымдзюнской — 82 ученика и 18 учителей, 14 из которых являются гражданами Литвы.

Ранее такое же решение было принято и по польским школам в Беларуси. Газета Rzeczpospolita сообщала, что со следующего учебного года польские школы Гродно и Волковыска переводятся на русский или белорусский языки обучения.

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