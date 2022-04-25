Активисты заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии 6 25.04.2022, 12:37

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Протестующие прибыли на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи танкера.

Активисты Greenpeace заблокировали танкер, доставляющий российскую нефть в Норвегию, приковав себя цепью к судну в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, танкер "Усть-Луга" в настоящее время стоит на якоре возле нефтяного терминала в Слагене, примерно в 70 километрах к югу от столицы Норвегии Осло.

Как сообщается, активисты прибыли на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи танкера, пытаясь предотвратить разгрузку 95000 тонн нефти.

"Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия действует как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина", — заявил глава Greenpeace Норвегии Фроде Плейм.

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