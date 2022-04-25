Белорусский Нацбанк проиграл 6 25.04.2022, 12:40

9,654

Игры в, прости, Господи, монетарное таргетирование кончились.

Похоже белорусский Нацбанк проиграл свою битву за ценовую стабильность. И то сказать, он и так долго держался. Но в пятницу кое-кто сказал, что главное — экономика, а не все эти глупости вроде курса и инфляции. А без экономики, никому не надо «курсы, инфляция, дефляция», пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

И в переводе на обычный язык это означает на самом деле очень простую вещь. Это означает, что игры в, прости, Господи, монетарное таргетирование кончились. Что экономике надо больше денег хороших и разных. Или, раз с хорошими и разными деньгами есть некоторая напряженность, то по крайней мере дешевых.

Потому что у правительства большие планы о том, как оно будет раздавать деньги во имя стабильности и импортозамещения. Премьер Головченко уже лично обещал давать кредиты нуждающимся. А где он их возьмет кроме как у Нацбанка? В бюджете на все импортозамещение денег не хватит. А в Нацбанке хватит. А если вдруг не хватит, то он их себе еще нарисует. И если ценовая или там курсовая стабильность от нарисованных денег испортятся, то им же хуже. Нечего было привыкать к хорошей жизни.

Во за март инфляция в годовом выражении составила 16 процентов, вместо прогнозных шести. И как я себе понимаю, белорусские власти решили, что теперь им уже все равно нечего терять. Это же в опустошенной антибелорусскими санкциями Европе инфляция бьет пятипроцентные рекорды. А белорусской инфляции до личного рекорда 2011 года есть еще куда расти.

Так что план по инфляции на этот год правительство собирается пересмотреть. Но вице-премьер Снопков сказал в пятницу, что маглам про эти новые планы знать незачем. Видимо они так грандиозны, что могут травмировать неподготовленную психику. Вообще, как показывает союзническая практика, держать свои планы при себе очень удобно. Тогда не важно, потерял ты танки под Киевом или там ценовую стабильность по дороге к процветанию. Всегда можно рассказывать, что оно так и планировалось.

И я считаю, что белорусским властям в обеспечении этой новой ценовой стабильности не надо останавливаться на половине пути, а надо сделать еще один большой шаг вперед. Надо объявить инфляцию вне закона. Ну какая в самом деле инфляция? Инфляция — продажная химера буржуазного монетаризма. В экономике, которая должна быть экономной о таких неприличных вещах вообще не говорят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».