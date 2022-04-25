Кем войдет в историю Владимир Путин? 24 Игорь Яковенко

25.04.2022, 12:45

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Игорь Яковенко

Ближайший аналог – царь Ирод.

Пока Путин стоял со свечкой в храме, его ракеты "денацифицировали" и "демилитаризировали" трехмесячную одесситку Киру Глодан, ее маму и бабушку. Кем Путин и его холуи войдут в историю.

Одесситка Кира Глодан родилась 4 января 2022 года. Умерла 24 апреля того же года. Ее убила российская ракета, выпущенная по 14-этажному жилому дому. Этой ракетой были убиты ее мама, журналистка Валерия Глодан, а также бабушка Киры и еще пятеро соседей. Папа Киры Юрий Глодан перед обстрелом вышел магазин и остался жив.

Киру, ее маму и бабушку, а также их соседей путинские ракетчики убили в день, когда православные христиане празднуют Пасху – день воскресения Иисуса Христа. Путин в этот день как обычно пришел в Храм Христа Спасителя, и пока Гундяев гундел что-то маловразумительное, Путин стоял со свечкой и слегка улыбался. Путин улыбался потому что в этом помещении, который называется Храм Христа Спасителя, он чувствовал себя в полной безопасности. Как в родном бункере. Потому что он был среди своих. Человек в рясе, гнусаво повторяющий "Христос воскресе" был тысячекратно проверенный агент КГБ Михайлов, давно и успешно работающий на контору под прикрытием и притворяющийся главой РПЦ патриархом Кириллом. Все остальные участники этого спецмероприятия под кодовым названием "пасхальное богослужение" были либо действующим офицерами ФСБ, либо прошедшими тщательную проверку агентами.

А главное – среди них не было ни одного верующего. Все – убежденные безбожники, именно не атеисты, а безбожники, включая Гундяева и Путина. Поскольку если бы у кого-либо из них хоть на секунду возникло бы подозрение о существовании Иисуса, его воскресения, а главное, ада, то смертельный страх перед возмездием помешал бы одному творить зло, проливая реки крови, а другому благословлять это зло.

По поводу обстрела Одессы крылатыми ракетами генерал-подонок Конашенков своим фирменным деревянным голосом сообщил:

"Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения".

То, что одна из высокоточных ракет попала в жилой дом и убила восемь человек, а еще как минимум 18 ранила, генерал-подонок Конашенков не сообщает. Зато Соловьев во время своих кривляний в ночном шоу ненависти обвинил в гибели мирных жителей украинскую противовоздушную оборону. Оказывается братская высокоточная российская ракета летела себе тихо и мирно в украинском небе по своим делам, а тут злобные нацистские украинские ПВО коварно на нее напали и сбили с толку, отчего братская высокоточная российская ракета попала в жилой дом.

То есть, следуя логике Соловьева, Россия имеет полное право обстреливать ракетами Украину, а украинцы ни в коем случае не должны этим ракетам мешать. Но тут главное даже не в извращенной логике а во вранье, самом обычном для российского телевизора вообще и для Соловьева в частности. Дело в том, что на опубликованном видео можно убедиться, что российская ракета не отклоняется от своей траектории, а высокоточно летит в заданную цель, а именно в жилой 14-этажный дом. То есть целью российской армии было именно убийство мирных жителей, в том числе трехмесячной Киры Глодан, ее мамы и бабушки.

Кем Путин и его холуи войдут в историю.

Сегодня 25 апреля. В этот день 48 лет назад, 25 апреля 1974 завершилась победой "Революция гвоздик". Подпольная армейская организация "Движение капитанов" свергла фашистский режим в Португалии, который держался несколько лет после смерти Салазара, создателя этого режима.

Фашистский режим Путина имеет некоторое сходство с фашистским режимом Салазара. Сходство, во-первых, в длительности фашистской диктатуры. Салазар правил 36 лет, уступив по этому показателю только фашистскому диктатору Франко, который правил 39 лет. Путин пока третий, с его 22 годами диктатуры, но явно намерен превзойти своих предшественников. Во-вторых, Путина и Салазара роднит имперский характер режимов. Правда, Салазар стремился сохранить военной силой колониальную империю, а Путин воюет чтобы восстановить распавшуюся империю, пытаясь вернуть освободившиеся колонии в имперское стойло. Третий общий признак – клерикализация обоих фашистских режимов. Правда, Салазар был глубоко религиозным человеком, учился в церковной школе, собирался стать священником и признавал авторитет Ватикана, а для убежденного безбожника Путина РПЦ возглавляемая агентом Михайловым, является лишь инструментом приведения в покорность поднадзорной популяции.

Но вот чем путинский фашизм отличается и от португальского "Нового государства" и от Третьего рейха, и от всех других режимов фашистского типа, так это глубокой закомплексованностью. Ни одна другая диктатура в истории не изображала из себя сироту казанскую, не хныкала и не жаловалась плаксиво на весь мир, что ее все обижают и притесняют, как это делает путинский режим постоянно сетующий по поводу всеобщей русофобии.

Фашистский пропагандист Соловьев постоянно называет русских новыми евреями, а русофобию с антисемитизмом, кощунственно сравнивая украинское сдерживание террористических образований "ЛДНР" с Холокостом.

Вчера, когда российская ракета убила трехмесячную Киру, ее маму и бабушку, был траурный день геноцида армян. Соловьев по этому случаю выпустил на сцену Маргариту Симоньян и они на пару стали взахлеб врать, что Запад не признает геноцидом эту трагедию армянского народа. Характерно, что ни один из присутствовавших в студии специалистов по международным отношениям не поправил эту завравшуюся парочку. Не сказал, что геноцид армян признали Европарламент и Евросоюз, а также отдельно большинство европейских стран, таких как Германия, Франция, Италия, Швеция и т.д., а также президент США Байден, конгресс и сенат США.

Кем войдет в историю детоубийца Владимир Путин? Ближайший аналог – царь Ирод.

Согласно Евангелию от Матфея, Ирод, узнав от волхвов, что те идут в Вифлеем поклониться новорождённому "Царю Иудейскому", испугался и отдал приказ уничтожить младенца. А поскольку волхвы не сообщили ему местонахождения младенца, Ирод га всякий случай приказал убить всех вифлеемских детей в возрасте до двух лет. Разница в том, что у царя Ирода был, хоть и чудовищный, но хоть какой-то мотив для убийства детей. Но трехмесячная одесситка Кира ее мама и бабушка никак не угрожали власти Путина, как и вся Украина и убиваемые им украинцы. Путин мог править лежа на боку, столько сколько позволила бы кремлевская медицина и здоровый образ жизни. Он вполне мог бы перекрыть рекорд продолжительности диктатуры, поставленный Салазаром и Франко.

Поэтому Путин войдет в историю как самый бессмысленный злодей и детоубийца в истории человечества.

Что же до сроков жизни его диктатуры, то теперь ему уже точно не удастся перекрыть рекорды Салазара и Франко, поскольку этим срокам прямо сейчас ставит предел украинская армия. Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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