В южных районах Беларуси запрещено посещать леса несмотря на дожди 9 25.04.2022, 12:56

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Территория заминирована?

В большинстве южных районов Беларуси продолжают действовать запреты и ограничения на посещения лесов, сообщает Минлесхоз.

Запрещено посещать леса в Калинковичском, Гомельском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском районах. Ограничения действуют в Ивановском, Пинском, Столинском районах Брестской области, Лельчицком, Ельском, Хойникском, Речицком районах Гомельской области.

Обычно запреты вводятся из-за пожароопасной обстановки, но в последние дни на юге Беларуси шли дожди.

Территория может быть заминированной. Ранее сообщалось, что на границе Украины и Беларуси подорвался офицер КГБ.

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