СМИ: Задержан министр лесного хозяйства Беларуси 7 25.04.2022, 13:33

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Виталий Дрожжа

В приемной сообщают, что он «на больничном».

Информацию о задержании министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи 25 апреля распространил «Белсат» со ссылкой на два независимых источника. В приемной чиновника сайту zerkalo.io подтвердили эту информацию.

Журналисты издания позвонили 25 апреля в приемную министерства лесного хозяйства. Там пояснили, что информацией о задержании начальника не обладают:

— Виталий Александрович находится на больничном, — заявили в приемной ведомства.

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