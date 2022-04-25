Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории военной части

Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории военной части4
- 25.04.2022, 13:42
- 2,246
Видеофакт.
По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе Брянск также возникли пожары на территории военной части.
Об этом сообщил основатель CIT Руслан Левиев, основываясь на данные геопозиций, которые отмечают местные жители, пишет «Новое время».
«Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят: наливной пункт Транснефтепродукт, в/ч 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)», — написал он в Twitter.
Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят:— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 25, 2022
• наливной пункт «Транснефтепродукт»
• в/ч 55443-90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего) https://t.co/e0MIHh7k0p
В ночь на 25 марта стало известно, что в Брянске загорелась нефтебаза.
В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».
Российские СМИ сообщали, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.
The moment of the explosion at the fuel facility in Bryansk. https://t.co/WR8T2GqR5x pic.twitter.com/S6RZY5ZF3E— Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022
Video of the fuel facility on fire this morning. https://t.co/hW842uOv9V pic.twitter.com/9wKTpFAslw— Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022