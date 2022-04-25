Масштабные пожары в Брянске: кроме нефтебазы горят объекты на территории военной части 4 25.04.2022, 13:42

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Видеофакт.

По информации Conflict Intelligence Team, в российском городе Брянск также возникли пожары на территории военной части.

Об этом сообщил основатель CIT Руслан Левиев, основываясь на данные геопозиций, которые отмечают местные жители, пишет «Новое время».

«Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят: наливной пункт Транснефтепродукт, в/ч 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего)», — написал он в Twitter.

Судя по геолокации пожаров, которые на картах отметили местные, горят:

• наливной пункт «Транснефтепродукт»

• в/ч 55443-90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего) https://t.co/e0MIHh7k0p — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 25, 2022

В ночь на 25 марта стало известно, что в Брянске загорелась нефтебаза.

В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».

Российские СМИ сообщали, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

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