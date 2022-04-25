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ВСУ уничтожили две крылатые ракеты оккупантов

  • 25.04.2022, 13:42
ВСУ уничтожили две крылатые ракеты оккупантов

Россияне несут огромные потери в Украине.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" уничтожено две крылатые ракеты российских оккупантов, сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Утром, 25 апреля, с юго-восточного направления, из самолетов стратегической авиации, предположительно Ту-95, оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по западному региону с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.

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