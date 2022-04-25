Брестчанин взял в заложники жену с детьми 25.04.2022, 14:13

Женщине удалось позвонить свекрови и попросить о помощи.

В Бресте суд назначил три месяца ареста для мужчины, который во время ссоры из-за ревности взял в заложники жену и детей, а также угрожал участковому.

Мужчина работает дальнобойщиком в Польше. После очередного рейса он вернулся домой, выпил и начал ссориться с женой, так как думал, что она ему изменяет. После ссора переросла в рукоприкладство. Женщине удалось позвонить свекрови и попросить о помощи. Та вызвала милицию и попыталась безуспешно убедить сына по телефону, пишет «Вечерний Брест».

Вскоре на место происшествия приехал участковый. Дверь была открыта, но милиционер увидел в окне хозяина дома. Он попросил впустить его, чтобы убедиться, что жене и детям ничего не угрожает. Мужчина не просто отказался, но и начал угрожать участковому.

Когда к дому прибыло подкрепление, мужчина взял нож, поднялся на второй этаж к жене и детям, подвел женщину к окну, приставив нож к ее горлу. Он дал понять, что причинит ей вред, если милиционеры попытаются пройти в дом. Правоохранители успокаивали мужчину. Через несколько минут Павел снова появился у окна — на этот раз демонстративно пил вино из бутылки. Он продолжал утверждать, что станет отстреливаться, как только кто-нибудь попытается пробраться в дом. Ранее супруга сумела сообщить силовикам, что огнестрельного оружия в доме нет.

ОМОН сумел проникнуть в дом с помощью детей — те открыли окно на втором этаже. Пока участковый отвлекал мужчину разговором, хулигана задержали. Уже потом, объясняя свои действия, Павел извинялся за необдуманные слова и поступки, обещал, что подобное больше не повторится.

Суд признал мужчину виновным в угрозе насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ему назначили наказание в виде трех месяцев ареста. Жена не стала заявлять на него, но уехала вместе с детьми к родителям.

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