ВСУ уничтожили большую группу заблудившихся российских оккупантов 6 25.04.2022, 14:30

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Фотофакт.

В Украине солдаты из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили группу российских оккупантов, которые пытались пробраться на подконтрольную ВСУ территорию. Об этом сообщили представители пресс-службы украинского Минобороны.

По их данным, российские военные преступники заблудились в украинских степях.

"Россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те опять не заблудились и уж точно достались места назначения", — подчеркнули офицеры Минобороны.

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