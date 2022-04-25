Стала известна кандидатура на должность нового посла США в Украине 25.04.2022, 14:50

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Ее предложил американский президент Джо Байден.

Президент США Джо Байден официально предложил назначить на должность нового посла в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине», — говорится в сообщении.

Решение Байдена назначить Бринк послом США в Украине анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 24 апреля, пишет «Новое время».

Бриджит Бринк является опытным дипломатом. На данный момент она занимает должность посла США в Словакии. До этого Бринк была старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

25 лет свое дипломатической карьеры посвятила продвижению политики США в Европе и Азии. Она была директором по Эгейскому региону и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности и работала в Госдепе заместителем директора по делам Южной Европы, специальным помощником заместителя секретаря по политическим вопросам и референта по Кипру.

Бриджит Бринк родом из Мичигана. Она является обладательницей многочисленных наград за достижения в работе. Дипломат получила степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политических наук. Она знает русский, словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора.