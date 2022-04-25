Режим теряет валюту 1 25.04.2022, 15:03

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В марте население вывело рекордные объемы валюты из системы.

Власти обнародовали блок статистики о валютных активах. По этим данным можно оценить, куда двигались массы резервных денег, пишет сайт banki24.by.

7 апреля НБРБ сообщил, что поддержку ЗВР Беларуси в марте дали поступление валюты в бюджет и рост цен на золото. Покупка валюты на биржевых торгах не была упомянута как источник пополнения резервов.

Действительно, котировки золота на мировом рынке увеличились практически на ту же величину, на которую выросли «металлические» активы Нацбанка. Объем золота в резервах властей в миллионах тройских унций за первый месяц весны не поменялся (1,7 млн).

Что касается поступления валюты в бюджет, то это не были средства от размещения валютных облигаций. Минфин отчитался, то за 1 квартал 2022-го продажа таких ценных бумаг была равной нулю. Значит под валютой в бюджет скорее всего подразумевались экспортные пошлины и/или валютная выручка предприятий-доноров.

Валютная компонента резервов сократилась за март на 731 млн USD в эквиваленте. Это крупнейшее снижение сумм валюты из ЗВР за 19 месяцев. Больший отток фиксировался в августе 2020 года – 1,382 млрд USD.

С падением валютных резервов не все так гладко. Нацбанк отметил, что перевел часть средств в валюте в активы, которые формально не относятся к резервным.

Другими словами, на 1 апреля некоторая доля резервов властей находилась в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по шкалам международных агентств Fitch, S&P и Moody’s. По «голой» статистике ЗВР этого не видно, зато заметно по более полным данным.

За март сумма депозитов в составе валютных активов, не включенных в резервные, выросла на 341,4 млн USD. Вот вам и перевод кусочка валюты мимо определения МВФ.

В марте-2022 изрядно похудели депозиты властей в других национальных банках, Банке международных расчетов и МВФ (на 457,2 млн BYN за месяц). Это самая крупная просадка за 29 месяцев – с октября 2019 года.

Также уменьшились депозиты в банках с головным отделением за пределами Беларуси (на 209,4 млн USD). Вместе с оттоком депозитов из нацбанков, БМР и МВФ это дало минус 666,6 млн USD к официальным резервным активам.

Нацбанк говорил о чистой покупке валюты на бирже внутри страны по итогам января месяца. В последующих пресс-релизах прямые упоминания покупки отсутствовали. Следовательно, в феврале и марте имела место обратная ситуация – валютные интервенции с целью сглаживания курса белорусского рубля. По итогам марта сумма интервенций на нетто-основе могла составить 0,38-0,39 млрд USD.

В общем, лишь около половины сокращения валютных резервов можно объяснить продажами ради сдерживания скачков курса. До половины уменьшения обусловлено выводом валюты за пределы международного определения ЗВР.

Перевод валюты вовне официальных ЗВР может быть связан с санкциями. Это видно на примере России: недавно западные страны заблокировали около половины резервов РФ через бан ЦБ по доллару и евро.

Справочно: в июне 2021 года санкции Евросоюза были наложены на госбанки — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. ЕС запретил тамошним бизнесам покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

9 марта ЕС объявил, что отключает от SWIFT Белагропромбанк, Банк «Дабрабыт» и Банк развития, а также запрещает предоставлять Беларуси банкноты евро и закрывает транзакции с Нацбанком Беларуси. Официальная оценка резервов, которые были заблокированы Евросоюзом, на сегодня неизвестна.

По оперативным данным с 1 марта по 1 апреля сумма валютных депозитов физлиц и юрлиц сократилась на 534,6 млн USD в эквиваленте. Изъятие валюты из системы происходило за счет физлиц – минус 628,1 млн USD (максимальный отток за 100+ месяцев).

Таким образом, в марте население вывело рекордные объемы валюты из системы. Банкам и НБРБ надо было как-то компенсировать отток за счет внутренних рычагов.

На 1 апреля чистые иностранные активы Нацбанка упали до 6,531 млрд USD в эквиваленте. Это меньше, чем на 1 января (7,609 млрд USD), на 1 февраля (7,450 млрд USD) и на 1 марта (7,008 млрд USD).

Снижение чистых иностранных активов регулятора в марте стало крупнейшим за 19 месяцев подряд. Более крупное падение наблюдалось по итогам августа 2020 года – минус 1,425 млрд USD.

Интересно, что в марте нетипично выросли депозиты органов госуправления в финансовой системе РБ. Обычно такой рост связан с уплатой квартальных налогов, но в марте ее не было.

В пересчете на доллары остатки на депозитах госуправления увеличились за месяц на 731,7 млн USD. Нельзя исключать, что часть указанной суммы – валюта, которая поменяла свою прописку, выйдя за пределы ЗВР.

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