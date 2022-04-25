«Ходим в доме прямо по воде на полу» 3 25.04.2022, 15:11

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Стихия топит дома в Слуцке.

Жительницы двух домов №27 и №25 по улице Богдана Хмельницкого в Слуцке рассказали kurjer.info, что продолжительные дожди затопили их дома. Спастись от водной стихии самостоятельно случчане не могут.

Рельеф местности такой, что эти два дома находятся ниже, чем окружающая территория. Поэтому после таяния снега или когда идут дожди, их жильё затапливает водой. Вода вокруг жилищ, под домами и внутри.

Дом №27

Елена Брониславовна — инвалид 2 группы. Сын её тоже инвалид. Они живут в деревянном доме №27.

«Я как на острове, кругом вода. Никакого спасения! Даже «скорую» вызвать не могу, потому что врачи ко мне не подберутся. Я надеюсь, что, может, начальник Слуцкого ЖКХ вспомнит своё обещание, которое дал шесть лет назад, — сделать водоотвод с участка. Он приезжал сюда, на место. Говорил, что проект ливнёвки уже есть. Я несколько лет провела в больницах, потом на реабилитации, здоровье не позволяло этим всем заниматься. Но время идёт, ничего не меняется.

В прошлом году мы чинили фундамент, а в этом из-за воды он снова рассыпается. Теплицу размыло. Мы сами никак эту проблему не решим. Когда-то давно вода отводилась по канаве вдоль проезда и выходила в водоотводную канаву на ул. Советской. С течением времени её не стало. И мы оказались в западне».

Соседний дом №25 по улице Богдана Хмельницкого шлакоблочный. Он тоже залит водой со всех сторон, вровень с фундаментом.

Самое ужасное, по словам хозяйки, что вода стоит прямо в доме, вытирать её бесполезно, потому что через дощатый пол она снова поступает. «Просто откачку воды ведь невозможно делать постоянно. Чтобы отвести воду из низины, нужно решать проблему кардинально. Ведь в какой-то момент фундамент подмоет, и мы окажемся под завалом», — говорит Татьяна, хозяйка дома №25.

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