Австралийский генерал: Для битвы за Донбасс у России уже слишком мало сил 6 25.04.2022, 15:20

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Также были совершены серьезные ошибки.

У армии России уже нет необходимых сил для успешного масштабного наступления на востоке Украины. Интеллектуальная составляющая, включающая в себя стратегическое, тактическое и логистическое планирование, тоже имеет многочисленные дефекты, которые будут ощутимо влиять на российские операции на Донбассе.

Такой вывод, как пишет немецкое издание Focus, сделал бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан. По его мнению, армии России не хватает всего: структурированных штабов, хорошо тренированных солдат и функциональной системы командования и контроля. И все это подрывает российское наступление на украинском востоке, пишет «Зеркало недели. Украина».

Вдобавок, российские операции не подкреплены адекватной логистической поддержкой войск на передовой. Более того, Москва так и не смогла объединить свои наземные и воздушные операции. Некоторые эксперты подметили, что на Донбасс отправились дополнительные логистические отряды. А российских воздушных ударов стало больше. Но, по словам Райана, всего этого недостаточно для достижения краткосрочного прогресса.

Он также указывает на интеллектуальные недостатки в усилиях армии России. Австралийский генерал подметил, что Москва отправляет свои силы в атаку небольшими частями, пытаясь найти слабое место в украинской обороне и таким образом пробиться. Однако до сих пор эта тактика не принесла никакого успеха. Райан также подметил, что российские танки идут в наступление сами без поддержки пехоты или авиации.

«Это совершенно противоречит всему, что мы знаем о современном общевоенном бое», – сказал австралийский военный.

Focus пишет, что, согласно некоторым военным анализам, у России уже нет достаточного количества материальных и человеческих ресурсов, чтобы добиться прорыва на востоке Украины. Райан, в свою очередь, отмечает, что для наступления на Донбассе российским силам нужно преимущество над украинскими в пропорции 3 к 1. Но, по мнению австралийского военного, Москва «даже близко» не приблизилась к этому уравнению.

«Конечно, есть вещи, которых мы не видим. Но «математика Донбасса» пока не говорит о широкомасштабном наступлении России », – говорит Райан.

Он отмечает, что все это не значит, что Россия больше не опасна или что она не способна закрепиться на тех украинских территориях, на которые она уже зашла. Но ВСУ вполне способны выдержать российское наступление на Донбассе.

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