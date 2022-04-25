Как белорусские чиновники разгоняют инфляцию 3 25.04.2022, 15:27

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В марте месячная инфляция побила десятилетний рекорд.

Власти регулярно отчитываются об эффективной борьбе с ростом цен. МАРТ требует у бизнеса «откатить» цены, суды штрафуют тех, кто нарушает государственную ценовую политику, КГК берет их под «жесткий контроль», депутаты чуть ли не ежедневно рассказывают, как ходят по магазинам и мониторят ценники (чуть реже это же делают профсоюзы). Тем не менее в марте месячная инфляция побила десятилетний рекорд. При этом параллельно с борьбой с подорожанием товаров и услуг правительство само же подстегивает рост цен. К примеру, ввели контрсанкции, из-за которых из продажи исчезли дешевые польские яблоки. Вот несколько примеров от сайта zerkalo.io.

От сахара до лекарств. Как вводят административное повышение цен

В марте разрешили производителям и торговле поднять цены на сахар на 6%. Позже было повышение отпускных цен на него сразу на 60 копеек (по официальной версии, впервые с 2016 года). По словам председателя концерна «Белгоспищепром» Александра Яковчица, это решение было принято для того, чтобы «сохранить в стране этот ресурс», то есть чтобы не допустить вывоз продукта на экспорт, чтобы продать там по более выгодным ценам.

— Уже в марте мы имели двукратную разницу в цене с Россией: в РФ стоимость сахара была в два раза дороже. Конечно, предприимчивые люди этим воспользовались и реализовывали сахар на территории нашей страны-соседки, — объяснял он.

Интересно, что отпускные цены на сахар ради его удержания в стране подняли уже после ввода ограничений на вывоз этого продукта из Беларуси как для бизнеса, так и для физлиц.

С 10 апреля Минздрав повысил предельные максимальные отпускные цены на лекарства «Борисовского завода медицинских препаратов». А через несколько дней стало известно о плане по поддержке экономики, в котором власти предусмотрели новшества по регулированию стоимости некоторых отечественных лекарств до такого уровня, чтобы их производство перестало быть убыточным. И сразу предупредили: цена на медпрепараты вырастет, но пообещали обойтись без «необоснованного повышения». Параллельно с этим Минздрав боролся с ростом цен на лекарства в аптеках, а до этих решений МАРТ просил бизнес снизить цены на медпрепараты в связи с укреплением рубля.

В начале апреля также подняли стоимость сигарет, которая тоже устанавливается государством. А цена на топливо с начала года поднималась восемь раз. И пусть каждое повышение было небольшим, но в итоге с начала года оно подорожало на 16 копеек. Между тем расходы на топливо включены в стоимость практически любого товара.

Получается, что пока власти во главе с МАРТ одной рукой ищут различные способы искусственно сдерживать рост цен, другой — они выборочно повышают их на отдельные товары.

Как контрсанкции Минска разгоняют продуктовую инфляцию

В начале года Минск ввел продовольственное эмбарго ряда западных продуктов питания. С тех пор многие продукты можно ввозить только по специальной квоте. Это решение повлияло на предложение и тем самым привело к росту цен на некоторые импортные продукты. К примеру, из-за контрсанкций Минска в начале этого года из продажи пропали польские яблоки, которые зачастую были дешевле белорусских. Многие торговые сети взамен польских стали закупать украинские яблоки. Но они были дороже. Однако после после начала войны поставки украинских яблок прекратились. В итоге сейчас цены на яблоки бьют рекорды, в некоторых случаях они доходят до 21 рубля за килограмм.

Повышение налогов и введение новых сборов

В начале года некоторым индивидуальным предпринимателям запретили работать по единому налогу. В итоге налоговая нагрузка на ИП и физлиц, работающих на себя, заметно выросла.

В январе ввели также налог для некоторых грибников, огородников и людей, торгующих молоком и мясом.

С 1 мая власти повышают НДС на услуги передачи данных с 25 до 26%. В связи с этим мобильные операторы анонсировали рост тарифов на свои услуги. В следующем месяце также появится новый сбор для рекламодателей — на 10% или 20% от стоимости в зависимости вида услуги. Вырученные деньги власти намерены тратить на государственные медиа (которые кроме этого получают финансирование из бюджета). Предполагается, что эти средства помогут в производстве «в необходимом объеме качественного белорусского контента».

Как рост налогов и сборов связан с ростом цен? Все просто, бизнес и предприниматели не могут работать себе в убыток (иначе в их деятельности нет смысла), поэтому он в любом случае закладывает увеличившиеся выплаты государству в стоимость своих товаров и услуг. Как следствие цены на эти товары и услуги увеличиваются.

Рост тарифов и услуг госорганизаций

В январе выросла стоимость сжиженного газа для населения. С того же месяца в среднем на 11% увеличились тарифы на электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги. В том же месяце в среднем на 7,6% выросли цены на питание в школах и детсадах.

В марте решение Совмина повысили цены на некоторые услуги нотариусов. Если раньше за документ, подтверждающий согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу, надо было платить 9,6 рубля, то теперь — 96 рублей. А свидетельствование подлинности подписи на переводах документов на любой негосударственный язык подорожало с 16 до 64 рублей.

Недавно по всей стране подорожал проезд в городском и пригородном транспорте. Общественный транспорт стал дороже на 10 копеек, проезд в пригородных автобуса стал стоить больше на 10−13 копеек за километр. При этом изначально чиновники планировали поднять стоимость проезда еще в конце прошлого года, но перенесли на нынешний, чтобы «подкрутить» годовую инфляцию, не дать ей по итогам 2021-го превысить отметку в 10%.

Вслед за автомобильными перевозками с 26 апреля вырастет цена на билеты на поезда. Официальная причина — поддержание уровня окупаемости. Например, поездка в поездке первого класса из Минска в Гомель стала дороже на 4,44 рубля.

В апреле подняли цены на услуги электросвязи и почты.

С мая «Белтелеком» повысит тарифы на некоторые услуги связи, например, некоторые планы по телевидению и интернета.

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