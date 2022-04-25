ВСУ показали зачистку леса от остатков реактивной артиллерии российских захватчиков из Бурятии 4 25.04.2022, 15:50

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Фотофакт.

Инженерная рота 112 бригады сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Силы ТрО ВСУ) зачищает лес на Киевщине, где стояла реактивная артиллерия террористов РФ 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 69647).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Даже если преодолевать это расстояние легковым транспортом без остановок — дорога займет от 3 до 4 дней. Так что, видите ли, российские войска дольше ехали в Украину, чем успели здесь "повоевать", — написали в Минобороне.

Системами залпового огня подразделения РФ остелили гражданскую застройку мирных украинских сел и городков в Киевской области. Использовали они и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

"Да за все преступные действия позиции "боевых" бурят точными выстрелами уничтожила украинская реактивная артиллерия", — говорится в сообщении.

Разминирование украинских территорий продолжается. Работы еще слишком много, сообщают в Минобороне.

Украинские саперы предостерегают: будьте осмотрительны, российских "подарков" вокруг еще достаточно.

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