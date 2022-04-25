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ВСУ показали зачистку леса от остатков реактивной артиллерии российских захватчиков из Бурятии

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  • 25.04.2022, 15:50
  • 12,224
ВСУ показали зачистку леса от остатков реактивной артиллерии российских захватчиков из Бурятии

Фотофакт.

Инженерная рота 112 бригады сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Силы ТрО ВСУ) зачищает лес на Киевщине, где стояла реактивная артиллерия террористов РФ 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 69647).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Даже если преодолевать это расстояние легковым транспортом без остановок — дорога займет от 3 до 4 дней. Так что, видите ли, российские войска дольше ехали в Украину, чем успели здесь "повоевать", — написали в Минобороне.

Системами залпового огня подразделения РФ остелили гражданскую застройку мирных украинских сел и городков в Киевской области. Использовали они и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

"Да за все преступные действия позиции "боевых" бурят точными выстрелами уничтожила украинская реактивная артиллерия", — говорится в сообщении.

Разминирование украинских территорий продолжается. Работы еще слишком много, сообщают в Минобороне.

Украинские саперы предостерегают: будьте осмотрительны, российских "подарков" вокруг еще достаточно.

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