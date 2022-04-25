Россияне убивали людей в Буче снарядами времен Первой мировой 7 25.04.2022, 15:55

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Их применение является нарушением международного гуманитарного права.

Российские оккупанты убивали гражданское население в Буче снарядами с флешеттами, которые использовались преимущественно во время Первой мировой войны.

Об этом рассказал The Guardian ссылаясь на судмедэкспертов, осматривающих тела жителей Киевской области, убитых россиянами во время оккупации, пишет "Украинская правда".

Судебные медицинские эксперты рассказали журналистам, что они нашли во многих телах убитых людей на Киевщине остатки флешет. По их словам, большинство таких тел обнаружили в братских могилах в Буче и Ирпене.

Команда патологоанатомов и судмедэкспертов состоит из украинских специалистов и приглашенных экспертов французской жандармерии.

Независимые эксперты по вопрос оружия осмотрели фотографии металлических остатков, извлеченных из тел погибших, и подтвердили, что это флешетты.

Снаряды с флешеттами в первый раз массово применили в ходе Первой мировой войны. Тогда недавно придуманные самолеты залетали в тыл и сбрасывали такие снаряды в траншеи противника, где они пробивали даже металлические шлемы солдат и убивали живую силу врага.

Один такой снаряд содержит до 8 тысяч флешетов – мелких металлических дротиков, похожих на гвозди.

Флешетта может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания.

Когда танк или ствольная артиллерия запускает такой снаряд, он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.

Жительница Бучи Светлана Чмут рассказала, что она нашла такие флешетты в корпусе своей машины.

Кроме того, после того, как флешета попадает в тело, она обычно разламывается на две части, образуя две глубокие, узкие раны.

По словам судмедэкспертов, производящих осмотр и вскрытие тел, у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Эксперт из оружия Нил Гибсон рассказал, что скорее всего россияне применили боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.

Эти снаряды не запрещены международными конвенциями, но применение в населенном пункте с плотной жилой застройкой является нарушением международного гуманитарного права.

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