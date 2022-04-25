закрыть
25 апреля 2022, понедельник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Аксаковщине обнаружили тело милиционера

  • 25.04.2022, 16:12
  • 9,012
В Аксаковщине обнаружили тело милиционера

Погибший сотрудник дежурил на объекте.

В районе дамбы пруда возле клинической больницы в деревне Аксаковщина 25 апреля обнаружен труп сотрудника милиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на неназванный источник.

Информацию zerkalo.io подтвердили читатели. По их словам, погибший сотрудник дежурил на объекте. На вид ему было около 20−25 лет.

Труп обнаружили сегодня утром.

Официальной информации о том, что именно произошло и как погиб мужчина, пока нет. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко