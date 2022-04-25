В Аксаковщине обнаружили тело милиционера
- 25.04.2022, 16:12
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Погибший сотрудник дежурил на объекте.
В районе дамбы пруда возле клинической больницы в деревне Аксаковщина 25 апреля обнаружен труп сотрудника милиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на неназванный источник.
Информацию zerkalo.io подтвердили читатели. По их словам, погибший сотрудник дежурил на объекте. На вид ему было около 20−25 лет.
Труп обнаружили сегодня утром.
Официальной информации о том, что именно произошло и как погиб мужчина, пока нет. Сейчас на месте происшествия работают следователи.