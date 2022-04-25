В Аксаковщине обнаружили тело милиционера 25.04.2022, 16:12

9,012

Погибший сотрудник дежурил на объекте.

В районе дамбы пруда возле клинической больницы в деревне Аксаковщина 25 апреля обнаружен труп сотрудника милиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на неназванный источник.

Информацию zerkalo.io подтвердили читатели. По их словам, погибший сотрудник дежурил на объекте. На вид ему было около 20−25 лет.

Труп обнаружили сегодня утром.

Официальной информации о том, что именно произошло и как погиб мужчина, пока нет. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».