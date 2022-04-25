Поставщик Apple остановил производство на заводе в Китае 4 25.04.2022, 16:19

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В чем причина?

Крупнейший сборщик iPhone остановил производство на одном из своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса.

Тайваньский производитель электроники Foxconn временно закрыл один из своих заводов в Китае из-за новой вспышки коронавируса. Об этом пишет Reuters.

В Foxconn отметили, что эффект этой приостановки будет ограниченным, поскольку компания перенесла производство на другой объект.

«Поскольку производство ранее было развернуто на резервных фабриках, основная продукция завода находится на зарубежных складах, а уровень запасов по-прежнему достаточен, влияние на бизнес компании ограничено», — заявили в компании.

По словам собеседника агентства, закрытый завод не является крупным поставщиком продукции Apple, и компания смогла перенести производство на другие объекты.

В то же время, компания не сможет восстановить производство на заводе в Куньшане пока местные власти не дадут на это разрешение. Другой китайский город — Шанхай — находится в жестком локдауне с конца марта.

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