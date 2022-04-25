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Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

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  • 25.04.2022, 16:40
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Под Харьковом ВСУ уничтожили технику россиян

Оккупанты спрятали технику во дворе, накрыв шифером.

В Харьковской области аэроразведчики Госпогранслужбы с помощью дрона обнаружили российские танк, боевой бронированный автомобиль и блиндажи с военными. ВСУ долго уговаривать не пришлось - все обнаруженное тут же было уничтожено.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Традиционно бронированную технику россияне прятали во дворе, еще и накрыли шифером, которым был перекрыт дом рядом. Не помогло", - отмечают в ведомстве.

Координаты пограничники передали украинским военным, которые успешно нанесли огненное поражение по всем разведанным целям.

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