Московский аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой 5 25.04.2022, 16:51

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Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы.

Московский аэропорт Внуково в связи с "непростой ситуацией" в авиаотрасли ввел режим простоя для сотрудников. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе предприятия, пишет gordonua.com.

Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы. Поэтому "в части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени".

"Интерфакс" напомнил, что в конце марта Шереметьево и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок отправили в простой 20% сотрудников, а в Домодедово тогда заявляли, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы.

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