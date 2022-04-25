Московский аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой

Московский аэропорт Внуково отправил сотрудников в простой5
- 25.04.2022, 16:51
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Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы.
Московский аэропорт Внуково в связи с "непростой ситуацией" в авиаотрасли ввел режим простоя для сотрудников. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе предприятия, пишет gordonua.com.
Представители аэропорта рассказали, что вынуждены сокращать расходы. Поэтому "в части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени".
"Интерфакс" напомнил, что в конце марта Шереметьево и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок отправили в простой 20% сотрудников, а в Домодедово тогда заявляли, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы.