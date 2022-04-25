Задержан директор и фаундер лаборатории стартапов Zborka Labs Борис Мамоненко 1 25.04.2022, 16:55

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Его арестовали за участие в акциях протеста.

В Минске задержали директора и фаундера лаборатории стартапов Zborka Labs Бориса Мамоненко. Как сообщает правозащитный центр «Весна», в провластных телеграм-каналах появилось покаянное видео, где Мамоненко говорит, что участвовал в акциях протеста после президентских выборов.

Видео с 36-летним Мамоненко появилось в провластных телеграм-каналах. Как сообщают правозащитники, мужчина в видеоролике рассказывает, что участвовал в акциях протеста после президентских выборов, а также в перекрытии дорог. Отдельно в телеграм-каналах подчеркнули, что у Бориса «зарплата более чем 5 тысяч рублей и свободный график работы».

Мамоненко подозревают по статье 342 Уголовного кодекса РБ — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Лаборатория стартапов Zborka Labs — это платформа для нетворкинга, которая объединяет идеи стартапа, экспертов и ресурсы в технологические компании. Лаборатория работает со стартапами на ранних стадиях и помогает фаундерам выйти на первый раунд финансирования.

Борис Мамоненко, как значится на сайте лаборатории, имеет более 200 успешных проектов для заказчиков из Кремниевой Долины, включая компании из Top-100 Fortune.

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