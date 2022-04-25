Киевский симфонический оркестр начал уникальное турне по Европе 25.04.2022, 17:05

Музыканты заявили, что собираются доносить европейцам информацию о войне России против Украины.

Музыканты Киевского симфонического оркестра отправились в турне по 9 городам Европы, миссия которого - рассказать об украинской культуре и войне в Украине.

После выступления 21 апреля в Варшаве музыканты отправились в Лодзь, также в списке городов – немецкие Дрезден, Лейпциг, Берлин, Висбаден, Фрайбург, Ганновер и Гамбург, сообщает (TRAVEL РБК-Украина https://travel.rbc.ua/rus/show/vpervye-nachala-voyny-kievskiy-simfonicheskiy-1650893158.html) со ссылкой на thefirstnews.com.

Миссия тура: украинская музыка как свидетельство европейского мировоззрения

Музыканты заявили, что собираются доносить европейцам информацию о войне России против Украины.

"Сегодня, во время полномасштабного вторжения России, украинский народ ценой собственной жизни продолжает мужественно отвоевывать безоговорочное право жить на своей суверенной территории, придерживаясь принципов европейского мировоззрения.

Поэтому украинские музыканты должны стать голосом Украины и голосом тех украинцев, у которых его больше нет из-за военной агрессии России ", - рассказали представители оркестра.

Тщательно подбирая свою музыку, чтобы отразить европейское мировоззрение Украины, оркестр сыграет украинские произведения с 1770-х годов до современных шедевров.

"Украинские работы в программе - свидетельство того, что Украина никогда не оставалась в стороне от основных европейских культурных процессов и ее наследие органично вписывается в разнообразную карту большой европейской семьи", - отметили музыканты.

"Резонансное событие, значение которого невозможно переоценить"

21 апреля оркестру во главе с дирижером Луиджи Гаггеро аккомпанировал польский скрипач-виртуоз Януш Вавровский, исполнивший произведения Хенрика Венявского.

"Благодаря этой исключительной инициативе Киевский симфонический оркестр получил разрешение покинуть раздираемую войной страну", - написали в Варшавской филармонии.

Там добавили, что это было первое выступление Киевского оркестра с начала российского вторжения в Украину. Так что это уникальный, беспрецедентный проект, музыкальное и широкое значение которого сложно сравнить с каким-либо другим проектом.

"Это невероятно важное и резонансное событие, значение которого невозможно переоценить. Это также свидетельствует о нашей сильной и ощутимой поддержке Украины. Мы с надеждой ждем вместе со всем цивилизованным миром, чтобы музы вновь зазвучали в Киеве", - отметили в филармонии.

Специальное разрешение на выезд музыкантов с семьями и детьми

Несколько членов оркестра принимали участие в военной кампании, поэтому коллективу из 100 человек потребовалось специальное разрешение от министров культуры и обороны на небезопасный путь в Варшаву. Исполнителям также разрешили привезти свои семьи и детей, дав им возможность найти безопасность и спокойствие.

"В последние недели мы были разбросаны по всей стране, но сегодня, объединившись, мы с гордостью можем начать рассказывать историю нашей борьбы за независимость. Мы хотим, чтобы наши концерты дали всем нам надежду на мирное будущее и веру в то, что Украина станет сильнее и красивее, чем когда-либо прежде", - рассказала исполнительный директор оркестра Анна Ставиченко.

Вице-премьер и министр культуры и наследия Польши Петр Глинский отметил, что украинские музыканты своими выступлениями несут печальную информацию о том, что происходит в Украине, но с другой стороны – это оптимистичный посыл, что культура побеждает зло.

К слову, концерт в Дрезденской филармонии, который состоится 25 апреля, можно будет посетить онлайн.

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