В Бобруйске задержали известного TikTok-блогера 3 25.04.2022, 17:09

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Мужчину забрали в милицию прямо с работы.

В Бобруйске задержали известного городского TikTok-блогера «У меня вопрос». Об этом 25 апреля сообщил правозащитный центр «Весна».

По предварительным данным, мужчину забрали в милицию прямо с работы.

Контент своего TikTok-канала, у которого почти 107 000 подписчиков, его автор Anbrei описывает так: «Говорю то, что думаю и думаю над тем, что говорят». На канале он поднимает острые общественные и политические вопросы вроде санкций и курса доллара.