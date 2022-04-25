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За месяц санкций в России уже отменили миллион билетов на авиарейсы

  • 25.04.2022, 17:21
За месяц санкций в России уже отменили миллион билетов на авиарейсы

Причем не только на международные, но и на внутренние рейсы.

В России из-за санкций, которые отдельно коснулись авиаотрасли страны-террориста, уже вынужденно отменили миллион авиабилетов, как внутренних, так и международных авиарейсах. Это проистекает из сообщения российского Минтранса.

"Распоряжение о выделении более 19,5 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Данные субсидии позволят вернуть пассажирам денежные средства не менее чем за 1 млн авиабилетов" - говорится в сообщении.

Отмечается. что в такую сумму обойдется компенсация за отмененные полеты в южные регионы России, а также за рубеж.

Можно предположить, что речь идет о тысячах авиарейсов.

Кроме того, российские налогоплательщики заплатят своими налогами еще более 1,5 млрд рублей, которые правительство РФ выделило на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России.

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