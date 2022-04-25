СМИ: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае 6 25.04.2022, 17:38

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Шведские власти предложили Финляндии объявить в один день о готовности вступить в НАТО.

Финляндия и Швеция готовятся одновременно подать заявку на членство в НАТО в мае. Об этом сообщило издание Iltalehti , ссылаясь на источники

Как отмечает издание, шведские власти предложили Финляндии объявить в один день о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

Iltalehti напоминает, что президент Финляндии Саули Нийнисте посетит Швецию с официальным визитом 17–18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. Поэтому, по информации газеты, отдельно запланирована еще одна государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.

По данным журналистов, заявки Финляндии и Швеции в НАТО будут опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.

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