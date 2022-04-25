СМИ показали первые эхолокационные снимки затонувшей «Москвы» 19 25.04.2022, 18:03

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Крейсер буквально разломился на две части от удара об морское дно.

Российский крейсер "Москва", в который 13 апреля попали украинские "Нептуны", лежит на дне Черного моря. Теперь на просторах интернета появились первые эхолокационные снимки экс-флагмана Черноморского флота РФ.

Их опубликовал одесский ресурс "Думская" у себя в телеграме.

Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин отметил, что крейсер лег на дно левым бортом. Это соответствует заявлению Минобороны РФ о потере остойчивости и снимкам, где "Москву" клонило именно в левую сторону.

"Судя по расположению обломков корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки", – добавляет драйвер.

Не менее интересным является второй снимок, где видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26. Он вероятно использовался при попытке тушения пожара на корабле и вместе с ним пошел ко дну, хотя заявлений о потерях вертолетов данного типа от РФ не было.

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