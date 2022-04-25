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Россия высылает 40 немецких дипломатов

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  • 25.04.2022, 18:07
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Россия высылает 40 немецких дипломатов

Ранее Берлин объявил персонами нон грата 40 дипломатов из РФ.

Россия объявила 40 сотрудников дипломатических учреждений Германии персонами нон грата, сообщило министерство иностранных дел РФ в понедельник, 25 апреля. По данным ведомства, решение принято в ответ на высылку 40 российских дипломатов из ФРГ в начале апреля, передает DW.

Российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", говорится в заявлении МИД РФ.

Берлин объявил персонами нон грата 40 дипломатов из РФ

Правительство Германии 4 апреля объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов. "Федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Многие страны Европы, в том числе не входящие в ЕС, выслали российских дипломатов после военного вторжения РФ в Украину. В свою очередь Россия 7 марта расширила перечень недружественных стран, внеся в него, в числе прочих, государства Евросоюза, а также США, Канаду, Великобританию, Украину, Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Южную Корею, Австралию, Микронезию, Новую Зеландию Сингапур и Тайвань.

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