ВСУ эффектно уничтожили БМП оккупантов 1 25.04.2022, 18:15

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Видеофакт.

Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую БМП.

Видео появилось в Facebook бригады.

Украинские защитники с юмором отметили, что уничтожили врага, потому что тот "ехал по засеянном". Последствия попадания показывает видео с дрона.

Как отмечают воины, российская машина выехала из лесопосадки и прямо по засеянном полю двинулась к грунтовой дороги. Однако ее сразу увидели штурмовики бригады.

"Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно из следов от гусеничных траков. Впрочем, маневры длились недолго - за несколько секунд им положил крайне меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса. В БМП сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб", - отмечают в бригаде.

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