Аналитик: В действиях России в Украине прослеживаются признаки или тупости, или отчаяния 17 25.04.2022, 18:25

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Российское командование направило на Донбасс побежденных солдат, они уже неэффективны.

Россия уже неделю пытается агрессивно атаковать позиции Вооруженных сил Украины, называя это "вторым этапом спецоперации". Однако каких-то успехов и значительных результатов оккупанты не получили.

Это констатировал профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен в эфире BBC Radio 4 Today.

Аналитик отметил, что за время полномасштабной войны против Украины российское командование продемонстрировало признаки глупости и отчаяния. Колоссальные потери оккупантов практически делают невозможным сдвиг с мертвой точки линии фронта.

Российская армия деморализована после ряда проигрышей, поэтому солдаты не эффективны в боях.

"На самом деле они почти не продвинулись. Они понесли так много потерь в киевской кампании и других... и, насколько мы можем судить, они воюют не очень разумно", – заявил О'Брайен.

Эксперт отметил, что проигравших оккупантов перебросили с северного направления на Донбасс. Войско потерпело поражения, истощенное и неэффективное.

"Эти солдаты, которых вывели из Киева, были побежденными солдатами – они видели и совершали военные преступления, они видели, как гибнут люди, они были истощены, они потеряли технику. Тот факт, что россияне не дают (Украине - прим.) покоя, является признаком либо тупости, либо отчаяния", – резюмировал аналитик.

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