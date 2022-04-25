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Аналитик: В действиях России в Украине прослеживаются признаки или тупости, или отчаяния

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  • 25.04.2022, 18:25
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Аналитик: В действиях России в Украине прослеживаются признаки или тупости, или отчаяния

Российское командование направило на Донбасс побежденных солдат, они уже неэффективны.

Россия уже неделю пытается агрессивно атаковать позиции Вооруженных сил Украины, называя это "вторым этапом спецоперации". Однако каких-то успехов и значительных результатов оккупанты не получили.

Это констатировал профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен в эфире BBC Radio 4 Today.

Аналитик отметил, что за время полномасштабной войны против Украины российское командование продемонстрировало признаки глупости и отчаяния. Колоссальные потери оккупантов практически делают невозможным сдвиг с мертвой точки линии фронта.

Российская армия деморализована после ряда проигрышей, поэтому солдаты не эффективны в боях.

"На самом деле они почти не продвинулись. Они понесли так много потерь в киевской кампании и других... и, насколько мы можем судить, они воюют не очень разумно", – заявил О'Брайен.

Эксперт отметил, что проигравших оккупантов перебросили с северного направления на Донбасс. Войско потерпело поражения, истощенное и неэффективное.

"Эти солдаты, которых вывели из Киева, были побежденными солдатами – они видели и совершали военные преступления, они видели, как гибнут люди, они были истощены, они потеряли технику. Тот факт, что россияне не дают (Украине - прим.) покоя, является признаком либо тупости, либо отчаяния", – резюмировал аналитик.

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