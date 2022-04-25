Украинский военный пилот освобожден из плена РФ 3 25.04.2022, 18:39

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Пилот вернулся домой усилиями украинской военной разведки.

Главное управление разведки Министерства обороны отчиталось об освобождении из плена пилота Воздушных сил Украины Романа Василюка.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

Усилиями военной разведки украинский пилот вернулся домой. До недавнего времени он после многочисленных допросов спецслужб РФ находился в центральной клинической больнице оккупированного Донецка.

"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам", – говорится в сообщении.

Василюк встретился с начальником ГУР Минобороны Будановым и секретарем СНБО Даниловым. В настоящее время он восстанавливается в военном госпитале и готов вернуться на войну.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – заявил подполковник.

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