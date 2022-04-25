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Украинский военный пилот освобожден из плена РФ

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  • 25.04.2022, 18:39
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Украинский военный пилот освобожден из плена РФ

Пилот вернулся домой усилиями украинской военной разведки.

Главное управление разведки Министерства обороны отчиталось об освобождении из плена пилота Воздушных сил Украины Романа Василюка.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.

Усилиями военной разведки украинский пилот вернулся домой. До недавнего времени он после многочисленных допросов спецслужб РФ находился в центральной клинической больнице оккупированного Донецка.

"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам", – говорится в сообщении.

Василюк встретился с начальником ГУР Минобороны Будановым и секретарем СНБО Даниловым. В настоящее время он восстанавливается в военном госпитале и готов вернуться на войну.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – заявил подполковник.

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