Задержан активист Дмитрий Касперович 6 25.04.2022, 18:41

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Подробности и причины задержания выясняются.

Правозащитникам «Весны» стало известно, что задержан Дмитрий Касперович — член Сойма партии БНФ и бывший политзаключенный.

В 2006 году Касперович вывесил бело-красно-белый флаг на здании Мингорисполкома. За это его осудили по ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса на пять месяцев ареста.

Также Дмитрий выдвигался в кандидаты в «депутаты» «палаты представителей» от Партии БНФ в 2019 году.

В январе этого года Касперовича депортировали из России в Польшу, где он и жил в последнее время. Сейчас, видимо, Дмитрий вернулся в Беларусь, где и был задержан.

Подробности и причины задержания выясняются.

Дмитрий был одним из авторов журнала «Наша гісторыя», напечатал в нем заметки о своем путешествии в Танзанию.

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