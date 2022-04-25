Задержан активист Дмитрий Касперович

Задержан активист Дмитрий Касперович6
- 25.04.2022, 18:41
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Подробности и причины задержания выясняются.
Правозащитникам «Весны» стало известно, что задержан Дмитрий Касперович — член Сойма партии БНФ и бывший политзаключенный.
В 2006 году Касперович вывесил бело-красно-белый флаг на здании Мингорисполкома. За это его осудили по ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса на пять месяцев ареста.
Также Дмитрий выдвигался в кандидаты в «депутаты» «палаты представителей» от Партии БНФ в 2019 году.
В январе этого года Касперовича депортировали из России в Польшу, где он и жил в последнее время. Сейчас, видимо, Дмитрий вернулся в Беларусь, где и был задержан.
Подробности и причины задержания выясняются.
Дмитрий был одним из авторов журнала «Наша гісторыя», напечатал в нем заметки о своем путешествии в Танзанию.